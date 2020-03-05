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Теплоизоляция в г. Санкт-Петербург - Полиэтиленовая изоляция Energoflex Super Protect

Полиэтиленовая изоляция Energoflex Super Protect

Полиэтиленовая изоляция Energoflex Super Protect, в трубках по 2 м
Трубки Energoflex Super Protect разработаны специально для изоляции труб отопления и водоснабжения, прокладываемых в конструкциях полов и стен. Изоляция обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям и агрессивным строительным материалам. Полимерное покрытие повышает прочность трубок на 50%, тем самым делая изоляцию надежной защитой для труб, а упругий слой полиэтиленовой пены помогает компенсировать тепловое расширение труб. Прогрессивная технология одновременного экструдирования пенополиэтиленовой трубки и полимерной пленки обеспечивает надежную сварку теплоизоляции и покрытия.
Форма выпуска в бухтах значительно удешевляет логистику перевозок и складского хранения.
Материал обладает повышенной защищенностью от механических воздействий на строительной площадке
Цена: 25 руб.
Наличие: есть
Конт. лицо: Ирина
Телефон: +79119256840
Город: Санкт-Петербург
Рубрика: Теплоизоляция
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Объявление подано 05.03.2020 пользователем oooteplomir
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