Полиэтиленовая изоляция Energoflex Super Protect Полиэтиленовая изоляция Energoflex Super Protect, в трубках по 2 м

Трубки Energoflex Super Protect разработаны специально для изоляции труб отопления и водоснабжения, прокладываемых в конструкциях полов и стен. Изоляция обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям и агрессивным строительным материалам. Полимерное покрытие повышает прочность трубок на 50%, тем самым делая изоляцию надежной защитой для труб, а упругий слой полиэтиленовой пены помогает компенсировать тепловое расширение труб. Прогрессивная технология одновременного экструдирования пенополиэтиленовой трубки и полимерной пленки обеспечивает надежную сварку теплоизоляции и покрытия.

Форма выпуска в бухтах значительно удешевляет логистику перевозок и складского хранения.

Материал обладает повышенной защищенностью от механических воздействий на строительной площадке