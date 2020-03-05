Теплоизоляция в г. Санкт-Петербург - Полиэтиленовая изоляция Energoflex Super Protect
|
Полиэтиленовая изоляция Energoflex Super Protect
Полиэтиленовая изоляция Energoflex Super Protect, в трубках по 2 м
Трубки Energoflex Super Protect разработаны специально для изоляции труб отопления и водоснабжения, прокладываемых в конструкциях полов и стен. Изоляция обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям и агрессивным строительным материалам. Полимерное покрытие повышает прочность трубок на 50%, тем самым делая изоляцию надежной защитой для труб, а упругий слой полиэтиленовой пены помогает компенсировать тепловое расширение труб. Прогрессивная технология одновременного экструдирования пенополиэтиленовой трубки и полимерной пленки обеспечивает надежную сварку теплоизоляции и покрытия.
Форма выпуска в бухтах значительно удешевляет логистику перевозок и складского хранения.
Материал обладает повышенной защищенностью от механических воздействий на строительной площадке
|
Объявление подано 05.03.2020 пользователем oooteplomirПоказать все объявления пользователя
Вопросы и отзывы по объявлению: Для этого объявления пока не оставлено ни одного отзыва или вопроса. Оставьте первым: