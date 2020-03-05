Биметаллический секционный радиатор Rifar Base 350 Биметаллический секционный радиатор Rifar Base 350

Радиатор отопления секционный «RIFAR» предназначен для применения в системах водяного отопления жилых и административных зданий, соответствует требованиям нормативных документов.



Секция радиатора «РИФАР» состоит из стальной трубы, залитой под высоким давлением алюминиевым сплавом, обладающим высокими прочностными и отличными литейными свойствами. Полученное в результате монолитное изделие с тонким оребрением обеспечивает эффективную теплоотдачу при максимальном запасе прочности.



Наличие модели RIFAR Base 350 с межосевым расстоянием 350 мм позволяет выдержать единый стиль в помещениях с различными ограничениями по высоте в местах их установки.



Выпускается серийно от 4 до 14 секций, цвет по каталогу RAL 9016.

Важно: подходящая силиконовая прокладка - ц0187;

В качестве теплоносителя допускается использование только специально подготовленной воды, согласно п. 4.8. СО 153 – 34.20.501 - 2003 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».



Подтверждая высокие конструктивные характеристики своих радиаторов и жесткий контроль качества, компания «РИФАР» дает гарантию на свою продукцию сроком 10 лет и в то же время гарантирует ее бесперебойную работу в течение 25 лет с момента установки при соблюдении правил транспортировки, монтажа и эксплуатации.

Вся продукция, производимая компанией «РИФАР», сертифицирвана органом по сертификации санитарно-технического и отопительного оборудования «САНРОС» и застрахована ОСАО «ИНГОССТРАХ».



С информацией по предоставлению гарантии вы можете ознакомиться в паспорте.