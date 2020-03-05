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Радиаторы в г. Санкт-Петербург - Биметаллический секционный радиатор Rifar Base 350

Биметаллический секционный радиатор Rifar Base 350

Биметаллический секционный радиатор Rifar Base 350
Радиатор отопления секционный «RIFAR» предназначен для применения в системах водяного отопления жилых и административных зданий, соответствует требованиям нормативных документов.

Секция радиатора «РИФАР» состоит из стальной трубы, залитой под высоким давлением алюминиевым сплавом, обладающим высокими прочностными и отличными литейными свойствами. Полученное в результате монолитное изделие с тонким оребрением обеспечивает эффективную теплоотдачу при максимальном запасе прочности.

Наличие модели RIFAR Base 350 с межосевым расстоянием 350 мм позволяет выдержать единый стиль в помещениях с различными ограничениями по высоте в местах их установки.

Выпускается серийно от 4 до 14 секций, цвет по каталогу RAL 9016.
Важно: подходящая силиконовая прокладка - ц0187;
В качестве теплоносителя допускается использование только специально подготовленной воды, согласно п. 4.8. СО 153 – 34.20.501 - 2003 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

Подтверждая высокие конструктивные характеристики своих радиаторов и жесткий контроль качества, компания «РИФАР» дает гарантию на свою продукцию сроком 10 лет и в то же время гарантирует ее бесперебойную работу в течение 25 лет с момента установки при соблюдении правил транспортировки, монтажа и эксплуатации.
Вся продукция, производимая компанией «РИФАР», сертифицирвана органом по сертификации санитарно-технического и отопительного оборудования «САНРОС» и застрахована ОСАО «ИНГОССТРАХ».

С информацией по предоставлению гарантии вы можете ознакомиться в паспорте.
Цена: 5 000 руб.
Наличие: есть
Конт. лицо: Ирина
Телефон: +79119256840
Город: Санкт-Петербург
Рубрика: Радиаторы
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Объявление подано 05.03.2020 пользователем oooteplomir
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